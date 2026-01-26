Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten) Unbekannte zünden Altpapiercontainer an (25.01.2026)

KN-Litzelstetten (ots)

Unbekannt haben in der Nacht auf Sonntag einen Müllcontainer in der "Alte(n) Torkelbergstraße" angezündet. Gegen 04.45 Uhr legten die Täter in oder an der mit zwei weiteren Containern in einem Metallgehäuse stehenden, etwa 1.100 Liter fassenden Papiertonne Feuer.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Behältnis bereits in Vollbrand, konnten jedoch zeitnah gelöscht werden.

Die danebenstehenden Tonnen nahmen ebenfalls Schaden, der insgesamt im Bereich von rund 1.000 Euro liegen dürfte.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell