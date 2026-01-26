PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten) Unbekannte zünden Altpapiercontainer an (25.01.2026)

KN-Litzelstetten (ots)

Unbekannt haben in der Nacht auf Sonntag einen Müllcontainer in der "Alte(n) Torkelbergstraße" angezündet. Gegen 04.45 Uhr legten die Täter in oder an der mit zwei weiteren Containern in einem Metallgehäuse stehenden, etwa 1.100 Liter fassenden Papiertonne Feuer.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Behältnis bereits in Vollbrand, konnten jedoch zeitnah gelöscht werden.

Die danebenstehenden Tonnen nahmen ebenfalls Schaden, der insgesamt im Bereich von rund 1.000 Euro liegen dürfte.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren