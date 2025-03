Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Misslungene Einbrüche

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Freitag, gegen 14.30 Uhr, das Fenster eines Wohnhauses am Schödderweg aufzubrechen. Dies misslang. Nachbarn bekamen den Vorfall zufällig mit und informierten die Geschädigten, die später die Polizei in Kenntnis setzten. Der Täter war männlich, von schmächtiger Statur und trug eine graue Jacke. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen versuchten Einbrecher in ein Möbelhaus und einen Lagercontainer an der Raiffeisenstraße einzubrechen. Dies gelang offenbar nicht. Die Täter machten keine Beute. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

