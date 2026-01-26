Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Fenster des Gesundheitsamtes durch Steinwurf beschädigt (23.01.2026)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro haben Unbekannte am Freitagabend an einem Gebäude in der Scheffelstraße verursacht. Gegen 19 Uhr warfen sie eine Scheibe im Erdgeschoss des Gesundheitsamtes mit einem Stein ein. Aufgrund der Größe des dabei entstandenen Lochs, war ein anschließendes Betreten der Innenräume jedoch nicht möglich.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell