Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Fenster des Gesundheitsamtes durch Steinwurf beschädigt (23.01.2026)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro haben Unbekannte am Freitagabend an einem Gebäude in der Scheffelstraße verursacht. Gegen 19 Uhr warfen sie eine Scheibe im Erdgeschoss des Gesundheitsamtes mit einem Stein ein. Aufgrund der Größe des dabei entstandenen Lochs, war ein anschließendes Betreten der Innenräume jedoch nicht möglich.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

  • 26.01.2026 – 12:15

    POL-KN: (Konstanz) Fahrzeug eines Lieferdienstes entwendet - Polizei sucht Zeugen (24.01.2026)

    Konstanz (ots) - Am Samstagabend ist es auf der Bruder-Klaus-Straße zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Gegen 19.20 Uhr befand sich ein 43-jähriger Mitarbeiter eines Lieferservices im Bereich der Bruder-Klaus-Straße 21. Während er das bestellte Essen zur Haustür brachte, ließ er den Citroen C1 mit laufendem Motor an der Straße stehen. Als er sich im Hausflur ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:15

    POL-KN: (Konstanz) Unbekannte(r) schlagen Schaufensterscheibe am Telekom-Shop ein (23./24.01.2026)

    Konstanz (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben Unbekannte die Schaufensterscheibe des Telekom-Shops in der Rosgartenstraße beschädigt, so dass diese sprang. Die Höhe des dabei verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Randalierer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:15

    POL-KN: (KN-Litzelstetten) Unbekannte zünden Altpapiercontainer an (25.01.2026)

    KN-Litzelstetten (ots) - Unbekannt haben in der Nacht auf Sonntag einen Müllcontainer in der "Alte(n) Torkelbergstraße" angezündet. Gegen 04.45 Uhr legten die Täter in oder an der mit zwei weiteren Containern in einem Metallgehäuse stehenden, etwa 1.100 Liter fassenden Papiertonne Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Behältnis bereits in Vollbrand, ...

    mehr
