Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mutmaßlicher Dieb ertappt
Hemer (ots)
Ein 18 Jahre alter Iserlohner machte sich heute früh um 4.30 Uhr an der Tür einer Imbissbude zu schaffen, womöglich wollte er sie aufbrechen. Er wurde dabei jedoch auf einer Videokamera beobachtet, zwei Hemeraner riefen die Polizei und hielten den 18-Jährigen vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell