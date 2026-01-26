Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte schlagen 25-Jährigen auf dem Parkplatz einer Disco nieder (24.01.2026)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein 25-Jähriger geriet im Inneren zunächst mit einer unbekannten Personengruppe in Streit. Nachdem das Personal die Gruppe schließlich des Lokals verwies, griffen ihn die Unbekannten gegen 04.30 Uhr auf dem Parkplatz an und schlugen ihn nieder. Dabei erlitt der 25-Jährige schwere Verletzungen im Gesicht.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell