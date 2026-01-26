PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Rottweil
Lkr. Rottweil) Unbekannte zerkratzen geparkten Audi - etwa 8.000 Euro Sachschaden: Polizei bittet um Hinweise (24.01.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem in der Albertistraße geparkten Auto. Im Zeitraum von Freitag, 12:00 Uhr, bis Samstag, 07:45 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen abgestellten Audi an der gesamten Karosserie. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren