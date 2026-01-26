POL-KN: Rottweil
Lkr. Rottweil) Unbekannte zerkratzen geparkten Audi - etwa 8.000 Euro Sachschaden: Polizei bittet um Hinweise (24.01.2026)
Rottweil (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem in der Albertistraße geparkten Auto. Im Zeitraum von Freitag, 12:00 Uhr, bis Samstag, 07:45 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen abgestellten Audi an der gesamten Karosserie. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.
