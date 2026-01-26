Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte entwenden rund 1.000 Liter Diesel von Baustelle - Polizei sucht Zeugen (24./26.01.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte rund 1.000 Liter Diesel von einer Baustelle im Bereich Carl-Zeiss-Straße/Siemensstraße entwendet. Zwischen Samstag- und Montagmorgen brachen die Täter die Schlösser eines mobilen Tankfasses und eines Kettenbaggers auf und schlauchten daraus insgesamt etwa 1.000 Liter Kraftstoff ab. Zum Abtransport müssen die Diebe aufgrund der Menge ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Höhe des verursachten Schadens dürfte bei rund 1.600 Euro liegen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Baustellengeländes der Firma Stumpp beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07726 93948-0 beim Polizeiposten Bad Dürrheim zu melden.

