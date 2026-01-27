Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, A 81

Lkr. Rottweil) 22-jähriger VW-Fahrer kommt von der Autobahn ab und durchbricht Wildschutzzaun - etwa 20.000 Euro Schaden (27.01.2026)

Vöhringen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ist es am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn A 81 gekommen. Ein 22-jähriger Mann war gegen 01:00 Uhr mit seinem VW zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Sulz am Neckar unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam auf einem parallel zur Autobahn verlaufenden Feldweg zum Stehen. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppwagen kümmerte sich um das beschädigte Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

