POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Aasen (27.01.2026)

Auf der Kreuzung der Klosterstraße und der Straße "Süßer Winkel" hat sich am Dienstag, gegen 20:15 Uhr, ein Unfall mit zwei Leichtverletzten zugetragen. Eine Wartepflichtige 56-jährige Mercedes-Fahrerin übersah an der Kreuzung eine 80-Jährige in einem VW. Diese war im Begriff auf die Klosterstraße abzubiegen. Es folgte ein Zusammenstoß, bei dem sich die Unfallverursacherin und eine 64-Jährige Mitfahrerin im VW leichtverletzten. Der Unfallschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt und der Mercedes musste abgeschleppt werden.

