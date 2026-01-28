Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Ausfahrt verpasst - Unfall gebaut (27.01.2026)

Hüfingen - B 27 (ots)

Ein Leichtverletzter ist die Bilanz eines Unfalls vom Dienstagmittag auf der Bundesstraße 27 in Richtung Süden bei Allmendshofen. Um es noch rechtzeitig auf die Ausfahrt zu schaffen zog ein 91-jähriger Dacia-Fahrer, gegen 11 Uhr, vom linken Fahrstreifen über den Rechten vor einem Lastwagen in Richtung Ausfahrt. Diese hatte er allerdings schon verpasst, so dass er gegen die Leitplanke am Ende der Ausfahrt prallte. Der Dacia schleuderte wieder nach links auf die Fahrbahn und gegen die rechte Seite des Lastwagens. Hierdurch verletzte sich der Senior leicht und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Dacia, dem Lastwagen und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Dacia.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell