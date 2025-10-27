Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Person sticht mittels Messer auf eine andere Person ein - Zeugenaufruf der Bundespolizei

Frankfurt am Main (ots)

Am Sonntag, den 26. Oktober 2025 gegen 16:45 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten am Bahnhof Frankfurt (Main) Nied. Hierbei soll ein Täter eine männliche Person in ein verbales Gespräch verwickelt und sie hierbei zur Herausgabe ihres Eigentums aufgefordert haben. Dies verweigerte die Person, sodass der Täter anschließend mit dem Messer auf die Person einwirkte. Durch die Stichbewegungen in Richtung des Körpers wurde der Geschädigte im Bereich des Oberschenkels verletzt. Anschließend flüchtete der Täter in das anliegende Stadtgebiet.

Ein Zeuge vor Ort wählte den Notruf und verfolgte den Täter fußläufig. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter besteht weiterhin.

Hierbei soll es sich um eine männliche Person im Alter von 18-20 Jahren handeln, welche ca. 180 cm groß ist und kurze schwarze Haare hat. Zum Tatzeitpunkt sollen der Täter eine Jeans und eine graue Polo-Mütze, sowie eine Umhängetasche getragen haben.

Gegen den Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die genauen Hintergründe zur Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, welche zum oben genannten Sachverhalt oder der Person sachdienliche Hinweise tätigen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 069/130 145 0 zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

