Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, B 311

Lkr. Tuttlingen) 31-jähriger Autofahrer mit etwa 1,2 Promille angetroffen (28.01.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Weil am frühen Mittwochmorgen ein Auto quer auf der Fahrbahn der Bundesstraße 311 stand, haben mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten vor Ort schnell Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 31-jähriger Mann gegen 01:15 Uhr mit seinem VW zwischen Worndorf und der Abzweigung nach Neuhausen ob Eck unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Wagen rückwärts gegen eine Leitplanke gefahren und blieb anschließend quer zur Fahrtrichtung auf der B 311 stehen. Der 31-jährige Fahrer war deutlich alkoholisiert und hatte sich durch einen Sturz auf die Fahrbahn leichte Verletzungen zugezogen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab etwa 1,2 Promille.

Die Polizei brachte den Mann in ein örtliches Krankenhaus, wo ein Arzt die Verletzung versorgte und eine Blutprobe entnahm. Da er alkoholbedingt nicht verkehrsfähig war, nahmen die Beamten ihn anschließend mit auf das Polizeirevier. Der 31-Jährige verbrachte die Nacht schließlich zur Ausnüchterung im Gewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell