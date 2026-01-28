Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Polizei nimmt Betrunkenen mit etwa 4,8 Promille in Gewahrsam (27.01.2026)

Rottweil (ots)

Weil ein erheblich alkoholisierter Mann am Dienstagabend den Straßenverkehr behindert hat, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Gegen 18:00 Uhr setzte sich der 37-jährige Mann auf die Fahrbahn der Marxstraße, sodass der Verkehr anhalten musste. Bei der Kontrolle durch die Polizeibeamten zeigte ein durchgeführter Alkoholtest etwa 4,8 Promille an. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin mit zum Polizeirevier.

Die Nacht verbrachte der 37-Jährige schließlich zur Ausnüchterung im Gewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell