Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen nach Einbruch

Kleve-Reichswalde (ots)

Am Samstag (14. Februar 2026) kam es zwischen 14:50 Uhr und 20:06 Uhr an der Straße Am Stein in Kleve zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten neben einem Laptop sowie einem Tablet auch einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Hinweise bitte unter 02821 5040 an die Kripo Kleve. (pp)

