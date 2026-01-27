Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekanntes Fahrzeug kollidiert Hauswand und flüchtet anschließend

Wasserthaleben (ots)

Wie am Dienstagmittag, gegen 11.30 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Straße Tongraben zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer rückwärts die besagte Straße entlang. Aus noch ungeklärten Ursachen übersah der Unfallverursacher vermutlich das hinter ihm befindliche Haus und kollidierte mit diesem. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer pflichtwidrig von der Unfallstelle. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen blieben zum Glück unverletzt.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Tel.: 0361574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 00227772

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell