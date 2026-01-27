PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte machen sich an Pkw zu schaffen

Greußen (ots)

Zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 6 Uhr, machten sich bislang unbekannte Täter in der Ritterstraße an einem abgestellten Pkw zu schaffen. Sie beschädigten das Fahrzeug sowie mehrere im Fahrzeug befindliche Gegenstände, wie eine Gitarre sowie mehrere Elektronikartikel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Außerdem entwendeten die Unbekannten weitere Gegenstände aus dem Innenraum des Fahrzeuges. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet unter der Tel. 0361/574365100 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0022002

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

