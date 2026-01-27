Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung
Ilfeld (ots)
Beamte des Polizeiinspektionsdienstes Nordhausen ermitteln nach einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Durch eine unbekannte Person wurde am Montagabend Uhr ein Reifen des BMW im Ilfelder Tal zerstochen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet um Zeugenhinweise. Angaben zur Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.
Aktenzeichen: 0022355
