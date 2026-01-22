PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

Morbach (ots)

Am Donnerstag, den 22. Januar 2026, zwischen 08:00 - 08:10 Uhr lenkte ein Fahrzeugführer seinen grauen VW Polo gegen den Einkaufwagenunterstand auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Morbach. Dabei wurde ein Fallrohr des Unterstandes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich zu kümmern. Das vordere Kennzeichen des Unfallverursachers blieb vor Ort liegen und wurde sichergestellt. Ein Zeuge, der den Vorfall im Lidl beim Personal meldete, hat den Unfallhergang beobachtet und wird gebeten sich bei der Polizei in Morbach zu melden. Sollten weitere Zeugen den Vorfall wahrgenommen haben, werden auch diese gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
