POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Merzkirchen (ots)

Am 21.01.2026 kam es gegen 16:00 Uhr auf der L134 zwischen Merzkirchen und Wincheringen-Bilzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem PKW. Nach derzeitigen Ermittlungsstand überholte der Fahrer des weißen Transporters trotz kurvigem Fahrbahnverlauf einen vorausfahrenden PKW. Während des Überholvorganges kollidierte der Transporter frontal mit einem entgegenkommenden und in Richtung Wincheringen fahrenden PKW der Marke Seat. Bei dem Unfall wurden die drei Insassen des Seat leicht verletzt, darunter ein Kind und ein Säugling. Diese wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und später in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Der Führerschein des Transporter-Fahrers wurde vor Ort beschlagnahmt. Ein Strafverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet. Die Gesamtschadenshöhe bewegt sich ersten Schätzungen zu Folge im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet insbesondere den Fahrzeugführer des PKW, der von dem weißen Transporter überholt wurde, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus werden weitere Verkehrsteilnehmer, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich bei der Polizei in Saarburg zu melden.

