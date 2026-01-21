Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dachstuhl gerät in Vollbrand - Aktualisierung

Trier (ots)

In den frühen Morgenstunden geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zur Wallmauer in Trier-Pfalzel in Vollbrand. Die Feuerwehr ist aktuell noch dabei, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Häuser zu verhindern. Das brennende Haus und die angrenzenden Häuser wurden evakuiert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Nachtrag:

Das Feuer konnte inzwischen vollständig gelöscht werden. Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Zur genauen Schadenshöhe lassen sich aktuell ebenfalls noch keine Angaben machen. Die Schadenshöhe dürfte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde durch den Brand niemand verletzt.

