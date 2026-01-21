PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dachstuhl gerät in Vollbrand - Aktualisierung

Trier (ots)

In den frühen Morgenstunden geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zur Wallmauer in Trier-Pfalzel in Vollbrand. Die Feuerwehr ist aktuell noch dabei, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Häuser zu verhindern. Das brennende Haus und die angrenzenden Häuser wurden evakuiert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Nachtrag:

Das Feuer konnte inzwischen vollständig gelöscht werden. Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Zur genauen Schadenshöhe lassen sich aktuell ebenfalls noch keine Angaben machen. Die Schadenshöhe dürfte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde durch den Brand niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

PI Schweich
Tel. 06502 / 91570
E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 04:49

    POL-PDTR: Dachstuhl gerät in Vollbrand

    Trier-Pfalzel (ots) - In den frühen Morgenstunden geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zur Wallmauer in Trier-Pfalzel in Vollbrand. Die Feuerwehr ist aktuell noch dabei, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Häuser zu verhindern. Das brennende Haus und die angrenzenden Häuser wurden evakuiert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die polizeilichen ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 23:13

    POL-PDTR: Böllerwurf bei Versammlung

    Trier (ots) - Am Dienstag, den 20.01.2026 wurde bei der Stadt Trier die Eilversammlung "Gegen den Krieg in Rojava" mit Bezug zu derzeit dort andauernden Konflikten zwischen Syrern und Kurden angemeldet und von der Versammlungsbehörde bestätigt. Bei der Auftaktkundgebung auf dem Porta-Nigra-Platz um 17.30 Uhr waren etwa 200-250 Teilnehmer vor Ort. Bei dem von dort startenden anschließenden Aufzug durch die ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 20:32

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Linienbus

    Saarburg (ots) - Am Dienstag, den 20.01.2026, ereignete sich gegen 16:25 Uhr in der Graf-Siegfried-Straße in Höhe des Autohaus Walther ein Verkehrsunfall. Hierbei kam ein aus Richtung Krankenhaus kommender Linienbus aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit 3 am Fahrbahnrand geparkten Pkws. Diese wurden allesamt erheblich beschädigt und mussten teilweise abgeschleppt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren