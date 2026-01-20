PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Böllerwurf bei Versammlung

Trier (ots)

Am Dienstag, den 20.01.2026 wurde bei der Stadt Trier die Eilversammlung "Gegen den Krieg in Rojava" mit Bezug zu derzeit dort andauernden Konflikten zwischen Syrern und Kurden angemeldet und von der Versammlungsbehörde bestätigt. Bei der Auftaktkundgebung auf dem Porta-Nigra-Platz um 17.30 Uhr waren etwa 200-250 Teilnehmer vor Ort. Bei dem von dort startenden anschließenden Aufzug durch die Fußgängerzone um 18.15 Uhr wuchs die Teilnehmerzahl auf etwa 350-400 Teilnehmer an. Als der Aufzug beim Hauptmarkt ankam, wurde ein Böller von einer Person, welche nicht dem Aufzug angehörte, geworfen. Der Böller explodierte neben dem Aufzug. Daraufhin wurden die Teilnehmer unruhig und setzen sich dann rennend in Richtung Simeonstraße in Bewegung, wo sich der vermeintliche Verantwortliche des Böllerwurfes befand. Durch Kräfte der PI Trier und umliegenden Dienststellen konnte die Lage beruhigt werden und der vermeintliche Verantwortliche separiert und identifiziert werden. Bei diesem handelt es sich um einen 24-jährigen, syrischen Staatsangehörigen. Dieser wurde durch Teilnehmer Vom Aufzug leichtverletzt und anschließend durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Aufzug wurde bis zum Porta-Nigra-Platz begleitet, wo dieser seitens des Versammlungsleiters vorzeitig aufgelöst wurde. Zeugen, welche den Böllerwurf beobachtet haben oder Angaben zu den Tathandlungen zum Nachteil des Leichtverletzten geben können, sollen sich bei der Polizeiwache Innenstadt, Tel.: 0651-983-44250 o. pwtrier@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle

Telefon: 0651-98340022
pptrier.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

