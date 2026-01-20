Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldet Trunkenheitsfahrt

Schweich (ots)

Am Montag, 19.01.2026 gegen 18:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen schlangenlinienfahrenden PKW der Marke Ford Fiesta auf der B 53, welcher aus Ehrang kommend in Richtung Schweich unterwegs war. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Schweich konnte der PKW aufgenommen und in Schweich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte zunächst festgestellt werden, dass die 32-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auf Grund erheblicher körperlicher Auffälligkeiten bei der Fahrzeugführerin stand der Verdacht nahe, dass diese unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstiger berauschender Mittel stand. Ein Alkoholtest verlief negativ. Es konnte jedoch ermittelt werden, dass die Fahrzeugführerin offensichtlich unter dem Einfluss von Polamidon und Methadon stand, welche als sogenannte Substitutionsmittel eingesetzt werden. Da auf Grund der unsicheren Fahrweise und der körperlichen Einschränkungen der Missbrauch dieser Substanzen im Raume stand, wurde der Fahrzeugführerin eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sollten andere Verkehrsteilnehmer zu der angegebenen Zeit auf der B 53 zwischen Trier-Ehrang und Schweich von dem PKW gefährdet worden sein, so wird um Mitteilung bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570 gebeten.

