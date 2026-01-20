PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nächtlicher Nudelkoch sorgt für Überraschung in Trier

Trier (ots)

Ein ungewöhnlicher Start in den Tag erwartete einen Bewohner der Moltkestraße in Trier am frühen Morgen des 20.01.2026. Gegen 05:00 Uhr wurde der Mann durch verdächtige Geräusche aus seiner Küche aus dem Schlaf gerissen.

Als er nach dem Rechten sah, traute er seinen Augen kaum: Eine bislang unbekannte Person stand seelenruhig in seiner Küche - und kochte Nudeln.

Die kulinarische Einlage fand jedoch ein abruptes Ende, als der Wohnungsinhaber den Eindringling bemerkte. Dieser ergriff sofort die Flucht in Richtung Bahnhof. Der überraschte Gastgeber versuchte noch, die Person zu verfolgen, verlor sie jedoch kurze Zeit später aus den Augen. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Haustür des Anwesens aufgrund eines Defekts nicht abschließbar, was dem nächtlichen "Küchenbesuch" vermutlich den Weg ebnete. Entwendet hat der Eindringling nichts.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-983-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

