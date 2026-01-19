Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an leerstehendem Wohnhaus

Morbach (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 16.01.2026, 16:00 Uhr auf Montag, 19.01.2026, 16:30 Uhr ist es in Morbach, Im Oldenburg, zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter gekommen. Hierbei hat man den Schließzylinder der Haustür eines leerstehenden Hauses beschädigt.

Aufgrund der Ermittlungen vor Ort kann ein Einbruchsversuch ausgeschlossen werden.

Die Schadenshöhe dürfte sich im unteren dreistelligen Bereich befinden.

Zeugen, die Aussagen zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell