Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Schule, IGS Morbach

Morbach (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 17.01.2026 22:52 Uhr bis 23:09 Uhr kam es auf dem Schulhof der IGS Morbach zu einer Sachbeschädigung an einer Wetterschutzverkleidung der außen befindlichen Klimaanlage. Der Zugang zum besagten Schulhof, welcher in der Nähe der Sporthalle und der Baldenauhalle liegt, ist mit Bewegungsmeldern versehen. Außerdem ist der besagte Zugang mittels Videokamera gesichert.

Anhand der Videoaufnahmen in Verbindung mit dem Auslösen der Bewegungsmelder lässt sich ein jüngeres Paar als mögliche Tatverdächtige eingrenzen. Bei dem Paar dürfte es sich um eine männliche und eine weibliche Person handeln. Die männliche Person trugt einen hellen Pullover, vermutlich eine dunkle Jeans, helle Schuhe und kurze Haare. Die weibliche Person hat lange dunkle Haare und trägt einen hellen Pullover, eine dunkle Hose und helle Schuhe. Außerdem wurden durch die Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe zur Tatörtlichkeit Getränkebehältnisse zurückgelassen.

Aufgrund des Tatzeitraums dürfte es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Zusammenhang mit dem in der Baldenauhalle durchgeführten Freizeitmannschaftsturnier bestehen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell