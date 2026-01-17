Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Altreifen illegal entsorgt

Baumholder (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 16.01.2026 auf Samstag, 17.01.2026 wurden an der L 169 zwischen Baumholder und Niederalben diverse Altreifen illegal entsorgt. Diese lagen wenige hundert Meter vor der Abfahrt Maywelerhof / Oberalben an einer der Fahrbahn angrenzenden Ausbuchtung, wenige Meter gut sichtbar vom Fahrbahnrand entfernt. Es handelte sich um 16 Altreifen, welche aufgrund der Stückzahl vermutlich mit einem Van / Transporter zu dieser Stelle verbracht wurden. Die Polizei Baumholder bitte daher um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 06783-9910.

