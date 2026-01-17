POL-PDTR: Nachtragsmeldung zum Garagenbrand in Klüsserath

Morbach (ots) - Am Donnerstag, dem 15.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 17:50 Uhr bis 18:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz in Morbach. Der Geschädigte parkte mit seinem Pkw in einer Parklücke auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale. Linksseitig neben seinem silbernen Pkw der Marke BMW parkte ein roter Pkw. Als der Geschädigte zurück zu seinem Pkw kam stellte er mehrere Schäden an seinem Pkw ...

