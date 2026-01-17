POL-PDTR: Nachtragsmeldung zum Garagenbrand in Klüsserath
Klüsserath (ots)
Durch die Feuerwehr wurden die Löscharbeiten beendet. Durch den Brand ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro entstanden. Es sind weder Personen noch Tiere zu Schaden gekommen. Seitens der Polizei wurden die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.
