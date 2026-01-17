PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtragsmeldung zum Garagenbrand in Klüsserath

Klüsserath (ots)

Durch die Feuerwehr wurden die Löscharbeiten beendet. Durch den Brand ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro entstanden. Es sind weder Personen noch Tiere zu Schaden gekommen. Seitens der Polizei wurden die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Abdres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon: 06502-91570
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

