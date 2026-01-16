PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auseinandersetzung mit Einsatz eines Pfeffersprays

Trier (ots)

Am Abend des 16.01.2026 kam es gegen 20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei unbekannten Personen in der Straße "Über Brücken" in Trier-West. Hierbei wurde eine männliche Personen durch zwei unbekannte Täter angegriffen und mit einem Pfefferspray besprüht. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche den Vorfall wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise zur Aufklärung der Identität der Beteiligten geben können, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-98344150 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

