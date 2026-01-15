PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Lidl-Parkplatz Morbach

Morbach (ots)

Am Donnerstag, dem 15.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 17:50 Uhr bis 18:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz in Morbach. Der Geschädigte parkte mit seinem Pkw in einer Parklücke auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale. Linksseitig neben seinem silbernen Pkw der Marke BMW parkte ein roter Pkw. Als der Geschädigte zurück zu seinem Pkw kam stellte er mehrere Schäden an seinem Pkw fest. Hinzukommend konnten rote Lackanhaftungen an seinem Pkw festgestellt werden. Die Fahrerin / der Fahrer des vermutlich roten Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden im viertstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer: 06533-93740 oder per E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

