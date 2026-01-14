PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeugen in Thomm

Thomm/Schweich (ots)

Am Sonntag, dem 04.01.2026, gegen 20:40 Uhr, versuchten zwei bisher unbekannte Täter in 54317 Thomm, einen Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug in der Straße 'Zur schönen Aussicht'. Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Täter öffnete das unter einem Carport abgestellte Fahrzeug und durchsuchte es, während der andere Täter 'Schmiere' stand. Es wurde nichts entwendet, da sich keine Wertgegenstände im Fahrzeug befanden. Durch die Täter wurden auch weitere Fahrzeuge überprüft, ob sie unverschlossen sind. Nach der Tat entfernten sich die Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, dunkel gekleidet, schlank, südländischer Phänotypus, eine Person führte einen schwarzen Trolley mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage Thomm wahrgenommen haben, sich bei der Polizeiinspektion Schweich, unter der Telefonnummer 06502/9157-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Tel.: 06502/9157-0
pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

