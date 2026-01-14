Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht wegen beschädigtem Verkehrszeichen

Baumholder (ots)

In der Nacht vom 13.01.2026 auf 14.01.2026 kam es kurz vor Baumholder zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Landstraße aus Freisen kommend in Fahrtrichtung Baumholder. Als er in Höhe der L169 nach rechts abbog, überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Es dürfte sich um einen auffallend gelben PKW handeln, welcher über eine im rechten Front/Vorderradbereich abgerissene Karosserie verfügt. Die Polizeiinspektion Baumholder bittet evtl. Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Tel: 06783-9910 oder Email: pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell