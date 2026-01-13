Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier: Geburtstagsgeschenk löst Polizeieinsatz aus

Trier (ots)

Die Meldung über eine Frau, die mit einer Axt massiv auf ein Auto einschlagen soll, führte am gestrigen Montag, 12.01.2026, gegen 14.25 Uhr selbstredend dazu, dass Beamte der PI Trier sich dieses Sachverhaltes annahmen. Am Einsatzort in einem Trierer Gewerbegebiet angekommen, bestätigte sich die ursprüngliche Meldung. Eine Frau hämmerte mit einer Axt wie wild auf einen Opel älteren Modells ein als wolle sie ihn in seine Einzelteile zerlegen. Wie sich schnell und glaubhaft herausstellte, hatte die Aktion einen besonderen Hintergrund: Ein lang gehegter Wunsch der Frau war es, einmal in ihrem Leben ein Auto so richtig kurz und klein zu schlagen. Ihr Ehemann erfüllte seiner Frau nun diesen Herzenswunsch. Er organisierte ein ausgedientes Fahrzeug, sprach die Angelegenheit mit dem Grundstückseigentümer ab und sorgte auch schon für die anschließende Entsorgung der Überreste. Hilfe bekam die Frau überdies noch von weiteren Familienangehörigen, die alle etwas von diesem besonderen Geburtstagskuchen abhaben wollten und ebenfalls Hand anlegten. Auf spätere Nachfrage erklärte die 53jährige Triererin, dass sie ihrem Mann sehr für dieses spezielle Geschenk danke. Nur hätte sie sich das nicht so anstrengend vorgestellt, ihr Oberkörper schmerze nun vor lauter Muskelkater.

