POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Geschäft
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Enscheder Straße;
Tatzeit: 05.01.2026, 05.30 Uhr;
In einen Verbrauchermarkt einbrechen wollten bislang Unbekannte am Montagmorgen gegen 05.30 Uhr in Gronau. Die Täter versuchten gewaltsam eine Tür des Geschäftes an der Enscheder Straße zu öffnen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. In das Innere gelangten die Einbrecher nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
