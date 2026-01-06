PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Geschäft

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 05.01.2026, 05.30 Uhr;

In einen Verbrauchermarkt einbrechen wollten bislang Unbekannte am Montagmorgen gegen 05.30 Uhr in Gronau. Die Täter versuchten gewaltsam eine Tür des Geschäftes an der Enscheder Straße zu öffnen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. In das Innere gelangten die Einbrecher nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

