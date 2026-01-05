Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Verkehrsunfallflucht an der Bahnhofstraße - Polizei sucht Zeugen

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof Reken, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: zwischen 04.01.2026, 23.00 Uhr, und 05.01.2026, 03.45 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Bahnhofstraße in Bahnhof Reken. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 23.00 Uhr, und Montag, 03.45 Uhr, hatte er zuvor einen grünen VW T-Roc angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Der Pkw stand auf dem Stellplatz eines Wohnhauses. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde mit mehreren tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell