PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Mit 2,42 Promille war der Fahrer eines Pkw in Bocholt unterwegs. Er fiel Zeugen auf, da er in Schlangenlinien fuhr - diese alarmierten die Polizei. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu.

In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 19 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei einen Alkoholverstoß in Gronau, einen in Stadtlohn und einen in Ahaus. In Ahaus standen vier Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen und in Gronau sechs.

Im Südkreis führte neben dem genannten Fall ein weiterer Verkehrsteilnehmer in Bocholt unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug. In Bocholt und in Borken stoppten die Beamten jeweils in einem Fall einen Verkehrsteilnehmer, der unter Drogen ein Fahrzeug führte.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 08:17

    POL-BOR: Kreis Borken - Vorsicht, vereiste Straßen!

    Kreis Borken (ots) - Schneefall und Minusgrade haben auf den eiskalten Straßen und Wegen im Kreis Borken am heutigen Montagmorgen vielerorts zu vereisten Straßen geführt. Auf spiegelglattem Untergrund hat es bereits erste Verkehrsunfälle gegeben. Vor allem die Bundesstraße 67 ist erheblich von dem Glatteis betroffen. Die Polizei appelliert, besonders vorsichtig und den Witterungsverhältnissen angepasst zu fahren. ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 13:26

    POL-BOR: Bocholt - Müllcontainer brannten

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Herzogstraße; Tatzeit: 02.01.2026, 20.30 Uhr; Zwei Müllcontainer brannten am Freitagabend auf dem Schulhof der Albert-Schweizer-Realschule an der Herzogstraße. Ein Passant bemerkte gegen 20.30 Uhr den Brandgeruch und alarmierte den Notruf. Einsatzkräfte der Bocholter Feuerwehr löschten die beiden brennenden Müllcontainer aus Kunststoff. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 13:25

    POL-BOR: Borken - Altkleidercontainer brannte

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Josefstraße; Tatzeit: 03.01.2026, 03.10 Uhr; Unbekannte setzten einen Altkleidercontainer auf einem Parkplatz an der Josefstraße in Brand. In der Nacht zum Samstag bemerkte eine Passantin gegen 03.10 Uhr das Feuer und alarmierte den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten den Container und löschten den Brand. Der Behälter wurde durch die Hitzeentwicklung erheblich beschädigt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren