Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Mit 2,42 Promille war der Fahrer eines Pkw in Bocholt unterwegs. Er fiel Zeugen auf, da er in Schlangenlinien fuhr - diese alarmierten die Polizei. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu.

In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 19 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei einen Alkoholverstoß in Gronau, einen in Stadtlohn und einen in Ahaus. In Ahaus standen vier Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen und in Gronau sechs.

Im Südkreis führte neben dem genannten Fall ein weiterer Verkehrsteilnehmer in Bocholt unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug. In Bocholt und in Borken stoppten die Beamten jeweils in einem Fall einen Verkehrsteilnehmer, der unter Drogen ein Fahrzeug führte.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

