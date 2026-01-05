POL-BOR: Reken - In Wohnhaus eingebrochen

Kreis Borken (ots) - Mit 2,42 Promille war der Fahrer eines Pkw in Bocholt unterwegs. Er fiel Zeugen auf, da er in Schlangenlinien fuhr - diese alarmierten die Polizei. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu. In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 19 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am ...

mehr