POL-BOR: Reken - In Wohnhaus eingebrochen
Reken (ots)
Tatort: Reken, Jägerstraße;
Tatzeit: 03.01.2026, zwischen 09.30 Uhr und 18.40 Uhr;
Gewaltsam in ein Haus einbrechen wollten bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher versuchten am Samstag zwischen 09.30 Uhr und 18.40 Uhr sich durch eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Objekt an der Jägerstraße zu verschaffen. Die Tür hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)
