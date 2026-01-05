PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - In Wohnhaus eingebrochen

Reken (ots)

Tatort: Reken, Jägerstraße;

Tatzeit: 03.01.2026, zwischen 09.30 Uhr und 18.40 Uhr;

Gewaltsam in ein Haus einbrechen wollten bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher versuchten am Samstag zwischen 09.30 Uhr und 18.40 Uhr sich durch eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Objekt an der Jägerstraße zu verschaffen. Die Tür hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

