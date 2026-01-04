Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Müllcontainer brannten

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Herzogstraße;

Tatzeit: 02.01.2026, 20.30 Uhr;

Zwei Müllcontainer brannten am Freitagabend auf dem Schulhof der Albert-Schweizer-Realschule an der Herzogstraße. Ein Passant bemerkte gegen 20.30 Uhr den Brandgeruch und alarmierte den Notruf. Einsatzkräfte der Bocholter Feuerwehr löschten die beiden brennenden Müllcontainer aus Kunststoff.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell