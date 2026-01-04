PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Müllcontainer brannten

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Herzogstraße;

Tatzeit: 02.01.2026, 20.30 Uhr;

Zwei Müllcontainer brannten am Freitagabend auf dem Schulhof der Albert-Schweizer-Realschule an der Herzogstraße. Ein Passant bemerkte gegen 20.30 Uhr den Brandgeruch und alarmierte den Notruf. Einsatzkräfte der Bocholter Feuerwehr löschten die beiden brennenden Müllcontainer aus Kunststoff.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 13:25

    POL-BOR: Borken - Altkleidercontainer brannte

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Josefstraße; Tatzeit: 03.01.2026, 03.10 Uhr; Unbekannte setzten einen Altkleidercontainer auf einem Parkplatz an der Josefstraße in Brand. In der Nacht zum Samstag bemerkte eine Passantin gegen 03.10 Uhr das Feuer und alarmierte den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten den Container und löschten den Brand. Der Behälter wurde durch die Hitzeentwicklung erheblich beschädigt und ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 13:24

    POL-BOR: Gronau-Epe - Getränke entwendet

    Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Hofkamp; Tatzeit: zwischen 02.01.2026, 16.00 Uhr und 03.01.2026, 13.30 Uhr; Auf das Außengetränkelager eines Imbisses am Hofkamp hatten es bisher unbekannte Täter abgesehen. Die Unbekannten hatten sich an einem Bauzaun zu schaffen gemacht, um an ihre Beute zu gelangen. Zwei Kisten (Cola und Glühwein) standen außerhalb des Lagers vermutlich zum Abtransport bereit. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 13:24

    POL-BOR: Bocholt - Schweißgerät bei Firmeneinbruch entwendet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße; Tatzeit: zwischen 01.01.2026, 16.00 Uhr und 02.01.2026, 08.00 Uhr; Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße. Dazu bauten sie ein Zaunelement ab und beschädigten ein weiteres. Um in das Firmengebäude zu gelangen, machten sie sich an einem Garagentor zu schaffen. Aus dem Inneren entwendeten sie nach bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren