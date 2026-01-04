PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schweißgerät bei Firmeneinbruch entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße;

Tatzeit: zwischen 01.01.2026, 16.00 Uhr und 02.01.2026, 08.00 Uhr;

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße. Dazu bauten sie ein Zaunelement ab und beschädigten ein weiteres. Um in das Firmengebäude zu gelangen, machten sie sich an einem Garagentor zu schaffen. Aus dem Inneren entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen ein Schweißgerät der Marke "Fronius" im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 13:23

    POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Versuchter Einbruch in Discounter

    Ahaus-Ottenstein (ots) - Tatort: Ahaus-Ottenstein, Textilstraße; Tatzeit: zwischen 02.01.2026, 20.00 Uhr und 03.01.2026, 04.10 Uhr; Unbekannte hatten erfolglos versucht in der Nacht zum Samstag gewaltsam in eine Discounterfiliale an der Textilstraße einzudringen. Hebelspuren an einer Anlieferungstür, Reifenspuren im Schnee und die ausgelöste Alarmanlage zeugten vom Vorhaben der Täter. Passanten hatten den Alarm ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 13:22

    POL-BOR: Vreden - Einbruch in Schmuckgeschäft

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Neustraße; Tatzeit: 03.01.2026, 04.05 Uhr; Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht zum Samstag mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam Zutritt über die Eingangstür in ein Schmuckgeschäft an der Neustraße. Die Aufzeichnungen der Videoüberwachung zeigen gegen 04.05 Uhr eine vermutlich männliche Person mit schwarzer Kapuzenjacke und schwarzen Handschuhen, die im ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 13:21

    POL-BOR: Gronau - Nach Einbruch Auto entwendet

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Heinrich-Michalsky-Straße; Tatzeit: 03.01.2026, 20.30 Uhr; Unbekannte drangen am Samstagabend gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Heinrich-Michalsky-Straße ein. Die Täter zerstörten gegen 20.30 Uhr eine Fensterscheibe neben dem Türschloss des Hauseingangs, öffneten die Tür, betraten das Haus und durchwühlten sämtliche Räume. Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren