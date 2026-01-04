Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schweißgerät bei Firmeneinbruch entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße;

Tatzeit: zwischen 01.01.2026, 16.00 Uhr und 02.01.2026, 08.00 Uhr;

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße. Dazu bauten sie ein Zaunelement ab und beschädigten ein weiteres. Um in das Firmengebäude zu gelangen, machten sie sich an einem Garagentor zu schaffen. Aus dem Inneren entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen ein Schweißgerät der Marke "Fronius" im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell