Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Schmuckgeschäft

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Neustraße;

Tatzeit: 03.01.2026, 04.05 Uhr;

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht zum Samstag mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam Zutritt über die Eingangstür in ein Schmuckgeschäft an der Neustraße. Die Aufzeichnungen der Videoüberwachung zeigen gegen 04.05 Uhr eine vermutlich männliche Person mit schwarzer Kapuzenjacke und schwarzen Handschuhen, die im Geschäftsinneren diversen Schmuck entwendet.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell