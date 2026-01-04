Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Einbruch Auto entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Heinrich-Michalsky-Straße;

Tatzeit: 03.01.2026, 20.30 Uhr;

Unbekannte drangen am Samstagabend gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Heinrich-Michalsky-Straße ein. Die Täter zerstörten gegen 20.30 Uhr eine Fensterscheibe neben dem Türschloss des Hauseingangs, öffneten die Tür, betraten das Haus und durchwühlten sämtliche Räume. Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Handtaschen, einen Computer, einen Fahrzeugschlüssel und den dazugehörigen Wagen (schwarzer Mercedes GLE) mit Ahauser Kennzeichen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell