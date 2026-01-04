PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Einbruch Auto entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Heinrich-Michalsky-Straße;

Tatzeit: 03.01.2026, 20.30 Uhr;

Unbekannte drangen am Samstagabend gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Heinrich-Michalsky-Straße ein. Die Täter zerstörten gegen 20.30 Uhr eine Fensterscheibe neben dem Türschloss des Hauseingangs, öffneten die Tür, betraten das Haus und durchwühlten sämtliche Räume. Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Handtaschen, einen Computer, einen Fahrzeugschlüssel und den dazugehörigen Wagen (schwarzer Mercedes GLE) mit Ahauser Kennzeichen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

