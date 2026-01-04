Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Wagen übersehen

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, K 37, Heven, Horstmarer Damm;

Unfallzeit: 02.01.2026, 15.00 Uhr;

Am Freitagnachmittag verletzte sich ein Autofahrer aus Billerbeck bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung, Kreisstraße 37, Heven, Horstmarer Damm (südlich von Eggerode). Der 62-Jährige war auf der K 37 in Fahrtrichtung Geitendorf unterwegs. An der Kreuzung Heven / Horstmarer Damm stieß er mit dem Wagen einer 41-jährigen Autofahrerin aus Schöppingen zusammen. Diese hatte den Wirtschaftsweg Horstmarer Damm befahren und wollte die K 37 in Richtung Darfelder Damm überqueren. Sie habe nach eigenen Angaben den Wagen übersehen. Nach dem Zusammenstoß kam der Wagen des 62-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Wirtschaftsweg ist der K 37 durch entsprechende Beschilderung (Vorfahrt achten!) untergeordnet. Rettungskräfte untersuchten den leicht verletzten Autofahrer vor Ort im Rettungswagen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell