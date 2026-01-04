POL-BOR: Gronau-Epe - Getränke entwendet
Gronau-Epe (ots)
Tatort: Gronau-Epe, Hofkamp;
Tatzeit: zwischen 02.01.2026, 16.00 Uhr und 03.01.2026, 13.30 Uhr;
Auf das Außengetränkelager eines Imbisses am Hofkamp hatten es bisher unbekannte Täter abgesehen. Die Unbekannten hatten sich an einem Bauzaun zu schaffen gemacht, um an ihre Beute zu gelangen. Zwei Kisten (Cola und Glühwein) standen außerhalb des Lagers vermutlich zum Abtransport bereit. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Getränke im Wert von über hundert Euro.
Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)
