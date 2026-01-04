Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Altkleidercontainer brannte

Borken (ots)

Tatort: Borken, Josefstraße;

Tatzeit: 03.01.2026, 03.10 Uhr;

Unbekannte setzten einen Altkleidercontainer auf einem Parkplatz an der Josefstraße in Brand. In der Nacht zum Samstag bemerkte eine Passantin gegen 03.10 Uhr das Feuer und alarmierte den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten den Container und löschten den Brand. Der Behälter wurde durch die Hitzeentwicklung erheblich beschädigt und unbrauchbar.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell