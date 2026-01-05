POL-BOR: Kreis Borken - Vorsicht, vereiste Straßen!

Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Hofkamp; Tatzeit: zwischen 02.01.2026, 16.00 Uhr und 03.01.2026, 13.30 Uhr; Auf das Außengetränkelager eines Imbisses am Hofkamp hatten es bisher unbekannte Täter abgesehen. Die Unbekannten hatten sich an einem Bauzaun zu schaffen gemacht, um an ihre Beute zu gelangen. Zwei Kisten (Cola und Glühwein) standen außerhalb des Lagers vermutlich zum Abtransport bereit. Nach bisherigen ...

