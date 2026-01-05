PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Vorsicht, vereiste Straßen!

Kreis Borken (ots)

Schneefall und Minusgrade haben auf den eiskalten Straßen und Wegen im Kreis Borken am heutigen Montagmorgen vielerorts zu vereisten Straßen geführt. Auf spiegelglattem Untergrund hat es bereits erste Verkehrsunfälle gegeben. Vor allem die Bundesstraße 67 ist erheblich von dem Glatteis betroffen. Die Polizei appelliert, besonders vorsichtig und den Witterungsverhältnissen angepasst zu fahren. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

