POL-BOR: Kreis Borken - Vorsicht, vereiste Straßen!
Kreis Borken (ots)
Schneefall und Minusgrade haben auf den eiskalten Straßen und Wegen im Kreis Borken am heutigen Montagmorgen vielerorts zu vereisten Straßen geführt. Auf spiegelglattem Untergrund hat es bereits erste Verkehrsunfälle gegeben. Vor allem die Bundesstraße 67 ist erheblich von dem Glatteis betroffen. Die Polizei appelliert, besonders vorsichtig und den Witterungsverhältnissen angepasst zu fahren. (jh)
