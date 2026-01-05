Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Dreizehn Unfälle auf den Straßen im Kreis

Kreis Borken (ots)

Insgesamt zu dreizehn Verkehrsunfällen wurde die Polizei des Kreises Borken am Montagmorgen gerufen. Die kalten Temperaturen in Verbindung mit Schneefall sorgten in viele Städten für glatte Straßen. Das hatte in Velen, Heiden, Reken, Gronau, Schöppingen und Ahaus spürbare Folgen: zu zwei Unfällen mit Leichtverletzten und elf mit Sachschäden rückten die Polizisten im Kreis Borken am Morgen aus. Im Fokus des Geschehens lag vor allem die Bundesstraße 67. Die teilweise vereiste Fahrbahn sowie glatte Auf- und Abfahrten sorgten dort für fünf Unfälle im Bereich Velen/Heiden. In den Morgenstunden beruhigte sich die Lage zusehends. Die Polizei warnt jedoch weiterhin: Auch in den kommenden Tagen ändern sich die Witterungsverhältnisse wenig - Passen Sie ihr Fahrverhalten an und vermeiden Sie überflüssige Fahrten! (jh)

