Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flüchtiges Kraftfahrzeug beschädigt Straßenlaterne

Oberbrombach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es innerhalb der Ortslage Oberbrombach zu einem Verkehrsunfall. Der derzeit unbekannte Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die B41 in Fahrtrichtung Birkenfeld und kam in der vor Ort befindlichen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurde eine Hecke des anliegenden Grundstücks sowie ein Laternenpfosten beschädigt. Die Polizei Birkenfeld ermittelt nun aufgrund des unerlaubten Entfernen vom Unfallort und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33 in 55765 Birkenfeld
Telefon: 06782 - 9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

