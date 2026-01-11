PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hohes Verkehrsaufkommen am Erbeskopf

Thalfang (Erbeskopf) (ots)

Am Sonntag, 11.01.2026, wurde das Wintersportgebiet am Erbeskopf geöffnet. Dort wurde ein reges Besucheraufkommen erwartet. Gegen 11:00 Uhr strömten aus allen Richtungen des Landes Besucher und Wintersportbegeisterte zum Erbeskopf. Durch das hohe Verkehrsaufkommen kam es zu längeren Wartezeiten zur Zufahrt zum Erbeskopf. Aufgrund der hohen Anzahl von Besuchern, weichten diese zwecks Parkmöglichkeiten auf umliegende Feldwege und Seitenstraßen aus. Trotz mehrfacher Beschilderung bezüglich des Halteverbots auf der L164 sowie K50 (Zufahrtsstraßen zum Erbeskopf und Gipfel) kam es zu Parkverstößen sowie temporären Verkehrsbehinderungen. Die daraus resultierenden Ordnungswidrigkeit wurden vom Ordnungsamt geahndet. Die Zufahrt zum Gipfel musste durch die zustände Polizeiinspektion Morbach zeitweise gesperrt werden, sodass Flucht und Rettungswege frei blieben. Die Besucher nahmen die Einschränkungen des Verkehrs jedoch mit Geduld hin.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
Email: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

