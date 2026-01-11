PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Großer Besucherandrang am heutigen Sonntag auf dem Erbeskopf erwartet. Bitte nur ausgewiesene Parkplätze am Erbeskopf nutzen.

Thalfang / Erbeskopf (ots)

Am Sonntag den 11.01.2026, wird aufgrund der Wetterlage am Erbeskopf bei Thalfang, eine hohe Besucherzahl erwartet. Geplant sei, dass am Sonntag den 11.01.2026, der dortige Ski-Schlepplift in Betrieb genommen wird. In den vergangenen Jahren war es bereits zu Störungen des fließenden Verkehrs rund um den Erbeskopf gekommen, bei denen unter anderem Rettungs- und Fluchtwege blockiert wurden. Daher richtet sich die Polizeiinspektion Morbach vorab an die dortigen Besucher, die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen, Rettungs- und Fluchtwege freizuhalten sowie das Parken an den Bundes-, Kreis-, sowie Landestraßen zu unterlassen. Parkverbotszonen sind bereits an den umliegenden Straßen ausgewiesen. Etwaige Parkverstöße werden durch die zuständige Behörde geahndet. Jedoch wünscht die Polizeiinspektion Morbach allen Besucher eine gute An- und Abfahrt sowie einen schönen Aufenthalt am Erbeskopf.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0

  • 10.01.2026 – 14:29

    POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B51 bei Welschbillig

    Trier (ots) - Am 10.01.2025 kam es am Mittag zu einem Verkehrsunfall auf der B51 im Bereich Welschbillig, Tankstelle Windmühle. Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein PKW die B51 von Bitburg kommend in Fahrtrichtung Trier, als ein in den fließenden Verkehr einfahrender PKW mit dem kreuzenden Fahrzeug kollidierte. Die genauen Umstände des Unfalls sind Teil der Ermittlungen. Die beiden Fahrzeugführer wurden verletzt, ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 13:42

    POL-PDTR: Vandalismus - Schaden an Sporthalle in Schöndorf

    Schöndorf (ots) - Nach Meldung der Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer haben bisher unbekannte Täter bereits im September 2025 einen Teil der Holzfassade an der Sporthalle in Schöndorf mit schwarzer Farbe beschriftet. Zu diesem Zeitpunkt dürften sie auch die zur Befüllung der Hackschnitzel-Heizungsanlage unmittelbar davor gelegene Bodenluke aufgebrochen haben. Das hierdurch beschädigte Vorhängeschloss fiel in die ...

    mehr
