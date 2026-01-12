PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion Trier - Zeugenaufrufe nach dem zurückliegenden Einsatzwochenende

Trier (ots)

Frau durch unbekannten Täter am Pferdemarkt geschlagen

Am frühen Samstag, 10.01.2026, gg. 05.20 Uhr hatte sich eine 32jährige Frau auf dem Pferdemarkt zum Rauchen vor eine Gaststätte begeben. Dort traf sie auf einen unbekannten Mann, der sie nach übereinstimmenden Zeugenaussagen nach einem kurzen Streitgespräch mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden, wo sie mit dem Kopf aufschlug und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der Täter suchte daraufhin in Richtung Bruchhausenstraße das Weite. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   -	20-30 Jahre alt -	Osteuropäisches Aussehen -	Kurze, braune Haare
-	Jeans, helle Jacke

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die PI Trier unter 0651-983/44150 entgegen.

Nach Rauswurf aus Club: Mann bedroht Sicherheitsmitarbeiter

Weil er negativ aufgefallen war, wurde einem Mann am frühen Sonntag, 11.01.2026 gegen 04.30 Uhr in einem Kellerclub am Domfreihof der weitere Aufenthalt untersagt. Nachdem sich der Mann auch zunächst entfernt hatte, suchte er kurze Zeit später die Lokalität erneut auf und bedrohte die Sicherheitsmitarbeiter mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand in der Hand. Im Anschluss lief er in Richtung Rindertanzstraße davon. Der Mann wird beschrieben als osteuropäisch aussehend und war bekleidet mit einer blauen Hose, einer schwarzen Jacke und einem beigen Basecap. Zeugenhinweise erbittet die PI Trier unter 0651-983/44150.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
christian.schmidt@polizei.rlp.de
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 20:02

    POL-PDTR: Hohes Verkehrsaufkommen am Erbeskopf

    Thalfang (Erbeskopf) (ots) - Am Sonntag, 11.01.2026, wurde das Wintersportgebiet am Erbeskopf geöffnet. Dort wurde ein reges Besucheraufkommen erwartet. Gegen 11:00 Uhr strömten aus allen Richtungen des Landes Besucher und Wintersportbegeisterte zum Erbeskopf. Durch das hohe Verkehrsaufkommen kam es zu längeren Wartezeiten zur Zufahrt zum Erbeskopf. Aufgrund der hohen Anzahl von Besuchern, weichten diese zwecks ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 17:59

    POL-PDTR: Flüchtiges Kraftfahrzeug beschädigt Straßenlaterne

    Oberbrombach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es innerhalb der Ortslage Oberbrombach zu einem Verkehrsunfall. Der derzeit unbekannte Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die B41 in Fahrtrichtung Birkenfeld und kam in der vor Ort befindlichen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurde eine Hecke des anliegenden Grundstücks sowie ein ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 07:52

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw Am Talweiher

    Birkenfeld (ots) - Am Samstag, den 10.01.2026, wurde der Polizei Uhr eine Sachbeschädigung an einem Pkw gemeldet, der auf dem Parkplatz Am Talweiher (neben Busbahnhof) in Birkenfeld abgestellt war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug bereits am Freitagabend gegen 18:30 Uhr dort geparkt. Am Samstagmorgen stellte der Fahrzeughalter fest, dass alle vier Reifen des Pkw beschädigt und vollständig luftleer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren