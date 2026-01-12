Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion Trier - Zeugenaufrufe nach dem zurückliegenden Einsatzwochenende

Trier (ots)

Frau durch unbekannten Täter am Pferdemarkt geschlagen

Am frühen Samstag, 10.01.2026, gg. 05.20 Uhr hatte sich eine 32jährige Frau auf dem Pferdemarkt zum Rauchen vor eine Gaststätte begeben. Dort traf sie auf einen unbekannten Mann, der sie nach übereinstimmenden Zeugenaussagen nach einem kurzen Streitgespräch mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden, wo sie mit dem Kopf aufschlug und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der Täter suchte daraufhin in Richtung Bruchhausenstraße das Weite. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 20-30 Jahre alt - Osteuropäisches Aussehen - Kurze, braune Haare - Jeans, helle Jacke

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die PI Trier unter 0651-983/44150 entgegen.

Nach Rauswurf aus Club: Mann bedroht Sicherheitsmitarbeiter

Weil er negativ aufgefallen war, wurde einem Mann am frühen Sonntag, 11.01.2026 gegen 04.30 Uhr in einem Kellerclub am Domfreihof der weitere Aufenthalt untersagt. Nachdem sich der Mann auch zunächst entfernt hatte, suchte er kurze Zeit später die Lokalität erneut auf und bedrohte die Sicherheitsmitarbeiter mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand in der Hand. Im Anschluss lief er in Richtung Rindertanzstraße davon. Der Mann wird beschrieben als osteuropäisch aussehend und war bekleidet mit einer blauen Hose, einer schwarzen Jacke und einem beigen Basecap. Zeugenhinweise erbittet die PI Trier unter 0651-983/44150.

