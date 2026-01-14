Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B422 bei Kirschweiler

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 14.01.2026, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der B422 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine Fahrerin die Strecke aus Richtung Kempfeld kommend in Fahrtrichtung Kirschweiler. Kurz vor der Ortslage Kirschweiler kam die Fahrerin, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Die B422 musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Richtungen vollgesperrt werden.

