PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B422 bei Kirschweiler

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 14.01.2026, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der B422 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine Fahrerin die Strecke aus Richtung Kempfeld kommend in Fahrtrichtung Kirschweiler. Kurz vor der Ortslage Kirschweiler kam die Fahrerin, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Die B422 musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Richtungen vollgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 12:02

    POL-PDTR: Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeugen in Thomm

    Thomm/Schweich (ots) - Am Sonntag, dem 04.01.2026, gegen 20:40 Uhr, versuchten zwei bisher unbekannte Täter in 54317 Thomm, einen Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug in der Straße 'Zur schönen Aussicht'. Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Täter öffnete das unter einem Carport abgestellte Fahrzeug und durchsuchte es, während der ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 06:35

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht wegen beschädigtem Verkehrszeichen

    Baumholder (ots) - In der Nacht vom 13.01.2026 auf 14.01.2026 kam es kurz vor Baumholder zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Landstraße aus Freisen kommend in Fahrtrichtung Baumholder. Als er in Höhe der L169 nach rechts abbog, überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Anschließend ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:27

    POL-PDTR: Trier: Geburtstagsgeschenk löst Polizeieinsatz aus

    Trier (ots) - Die Meldung über eine Frau, die mit einer Axt massiv auf ein Auto einschlagen soll, führte am gestrigen Montag, 12.01.2026, gegen 14.25 Uhr selbstredend dazu, dass Beamte der PI Trier sich dieses Sachverhaltes annahmen. Am Einsatzort in einem Trierer Gewerbegebiet angekommen, bestätigte sich die ursprüngliche Meldung. Eine Frau hämmerte mit einer Axt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren